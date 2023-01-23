Oryx Beaded Dog Leash 1/2 オリックス・ビーズドッグリード細 / by THE KENYAN COLLECTION【2025年度カレンダ】



THE KENYAN COLLECTION（ケニヤンコレクション） ケニヤンコレクションのアイテムはマサイ族の民族衣装にインスピレーションを受け、アメリカのデザインチームによってビーズの選別からデザインまで行っています。

その後レザークラフトのプロによる指導でマサイ族の手によって作り出されています。

マサイ族の手先の器用さは驚くほど優れており、ハンドメイドでありながらずば抜けた耐久性を誇っています。

キッチリとレザーに直接縫い込まれたビーズは艶めかしい光沢で高級感が漂っています。





THE KENYAN COLLECTION（ケニヤンコレクション）の製品は下記の特徴があります。

ビーズは直接レザーに手縫いで縫い付けられています。

レザー部分には博物館の革製品にも使用されているクリームが塗られています。

レザーには特有のキズやムラが有る場合があります

革に厚みがあるので長さには多少の誤差が出ます。 THE KENYAN COLLECTION（ケニヤンコレクション）の製品は下記の特徴があります。

ブラウン＆ブルー・グレーのビーズで落ち着いた可愛らしさがあるドッグリード。マルチストライプのようにビーズを配した可愛らしいドッグリードです。シックなダークブラウンの肉厚なレザーに光沢のあるビーズが映えるリードです。※引っ張る力が強いワンちゃんには使用しないで下さい。※ご使用前に金具に不具合がないか毎回チェックして下さい。