SVBONY SV28 フィールドスコープ 25-75x 70mm スポッティングスコープ バードウォッチング アーチェリースコープ 高倍率 IP65防水 FMC スマホアダプ【新年の贈り物】

商品情報

25-75倍のズーム倍率。SV28 スポーティングスコープは焦点を合わせたり倍率を変更したりするのが簡単です。 鳥や風景を見るときにセットアップが簡単で、初心者レベルのバードウォッチングや写真撮影に最適です。

70mmの対物レンズは、より強力な集光能力を備えています。 目標が設定されると、光と視野が良好になります。 引き込み式のサンバイザーがメインレンズバレルに組み込まれており、まぶしさを軽減します。

IP65防水。SV28フィールドスコープは、防水機能により急激な環境変化から保護されています。 仕上がりはシームレスな滑り止め素材でできているので、濡れても手から滑り落ちません。

製品パッケージには、携帯電話アダプターとポータブルデスクトップ三脚が含まれています。 卓上三脚は、ターゲットを観測するのに最適です。スマホアダプタを使用すると、ビデオや写真を簡単に共有できます。

観察に出かけるときの持ち運びに最適です。また、家族でのキャンプ用に車に簡単に取り付けることができます。