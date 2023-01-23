『SVBONY SV28 フィールドスコープ 25-75x 70mm スポッティングスコープ バードウォッチング アーチェリースコープ 高倍率 IP65防水 FMC スマホアダプ【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月05日 14時 04分に出品され04月05日 14時 04分に終了予定です。即決価格は7,840円に設定されています。現在464件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
25-75倍のズーム倍率。SV28 スポーティングスコープは焦点を合わせたり倍率を変更したりするのが簡単です。 鳥や風景を見るときにセットアップが簡単で、初心者レベルのバードウォッチングや写真撮影に最適です。
70mmの対物レンズは、より強力な集光能力を備えています。 目標が設定されると、光と視野が良好になります。 引き込み式のサンバイザーがメインレンズバレルに組み込まれており、まぶしさを軽減します。
IP65防水。SV28フィールドスコープは、防水機能により急激な環境変化から保護されています。 仕上がりはシームレスな滑り止め素材でできているので、濡れても手から滑り落ちません。
製品パッケージには、携帯電話アダプターとポータブルデスクトップ三脚が含まれています。 卓上三脚は、ターゲットを観測するのに最適です。スマホアダプタを使用すると、ビデオや写真を簡単に共有できます。
観察に出かけるときの持ち運びに最適です。また、家族でのキャンプ用に車に簡単に取り付けることができます。
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落札価格7840円
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終了
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