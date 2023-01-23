『JBL REFLECT MINI 2 BT Bluetoothイヤホン IPX5 防滴防汗仕様/通話可能 ブルー JBLREFMINI2BL【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月25日 03時 36分に出品され04月25日 03時 36分に終了予定です。即決価格は7,840円に設定されています。現在633件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

JBL REFLECT MINI 2 BT Bluetoothイヤホン IPX5 防滴防汗仕様/通話可能 ブルー JBLREFMINI2BL



【商品説明】

・IPX5防汗仕様でスポーツ中のリスニングに最適

・スポーツシーンと日常使用で使い分けられる2種類のイヤチップをご用意

・反射材付きのケーブルで、夜のランニングも安心

・技適マーク認証済み商品。 周波数帯:2.402GHz ? 2.480GHz

・超軽量・超コンパクト設計に加え、高級感のあるアルミニウム素材を使用

・通話・音量調整・曲の操作が可能なマイク付き3ボタンリモコン搭載



【サイズ】

高さ : 5.40 cm

横幅 : 9.70 cm

奥行 : 16.70 cm

重量 : 240.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。