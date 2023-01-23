『STAYER ハイレゾ音源対応 Hi-Res STEREO HEADPHONE (ブラック/ローズゴールド)【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月17日 09時 30分に出品され04月17日 09時 30分に終了予定です。即決価格は7,840円に設定されています。現在169件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
STAYER ハイレゾ音源対応 Hi-Res STEREO HEADPHONE (ブラック/ローズゴールド)
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 9.60 cm
横幅 : 22.10 cm
奥行 : 24.60 cm
重量 : 800.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7840円
169 入札履歴
終了
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