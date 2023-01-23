『ワイヤレスアクセサリー DXアンテナ ワイヤレスチューナー メディアコンセント DMC10F1【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月06日 04時 03分に出品され03月06日 04時 03分に終了予定です。即決価格は7,840円に設定されています。現在472件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

DXアンテナ ワイヤレスチューナー メディアコンセント DMC10F1

DXアンテナ



【商品説明】

・ため、無線LANルーターは5GHzに対応していると安定して視聴できます。

・コンテンツは本製品から無線LANルーターを経由して送信されます。

・フルセグを非圧縮で送るので、高画質映像を楽しめます。

・壁のテレビコンセントに直接挿して使用します。



【サイズ】

高さ : 5.00 cm

横幅 : 11.50 cm

奥行 : 16.10 cm

重量 : 230.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。