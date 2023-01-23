西尾昭二の合気道 第二巻 DVD ()【2025カレンダーの人気アイテム】

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出版社からのコメント正面打ち日常の徒手稽古に、剣を持てば剣、杖を持てば杖と、あらゆる再現ができてこそ、融和、創造、育成を説いた開祖の心がはじめて実現できる?? 触れ合う前に勝負を決める“入身一足”の理合をベースに、独自の理論を展開剣の理合を土台とする合気道の修得には、まずその理合の理解と検証が不可欠と言える。徒手技から剣術や杖術への展開とその理合を段階的にわかりやすく演武。柔道、空手、居合道、杖道など豊富な他武道の経験をもち、総合武道としての合気道をとなえ、その実戦面での創意工夫を怠らない西尾昭二師範ならではの、技の集大成！内容紹介正面打ち日常の徒手稽古に、剣を持てば剣、杖を持てば杖と、あらゆる再現ができてこそ、融和、創造、育成を説いた開祖の心がはじめて実現