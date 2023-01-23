『濃尾地方の古墳時代【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月11日 06時 17分に出品され03月11日 06時 17分に終了予定です。即決価格は7,840円に設定されています。現在585件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
内容紹介内容紹介古代日本の東西文化の中心、継体大王(継体天皇)・天武天皇を擁立したヤマト政権の政権基盤だった濃尾地方の古墳時代の実像とは? その統治者集団である謎の巨大豪族・尾張氏とは何者だったか?ヤマト政権に大きく関与した地域にもかかわらず、あまり知られていない日本の中心にあたる濃尾地方(岐阜・愛知・三重)の「古代情景」、「古墳群の解説」、「埴輪からみる地域交流」、「対外交流」、「中心拠点集落」、「渡来文化」、伊勢湾の島々と内陸の道に展開する「古墳時代の首長層と人々の活動」などについて、 最新の発掘調査と研究成果から、通史的かつ体系的に解説。目次序 章 尾張の地域的特色と本書の視角第一節 尾張の地理環境 新稿第二節 尾張の古代伝承第三節 尾張の湊とランドマーク第四節 尾張沿岸
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落札価格7840円
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