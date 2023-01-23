『超級クラウン中日辞典【2024年最新】 』はヤフオクでから03月17日 19時 55分に出品され03月17日 19時 55分に終了予定です。即決価格は7,840円に設定されています。現在540件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
内容紹介学習、ビジネスに幅広く対応した、最新の中・上級者向け中日辞典。経済・ITなどの新語を満載。総収録項目91500(親字数11500字、語数80000)。最重要親字は、囲み記事でわかりやすく解説。文化情報や各種地図など付録や挿絵も充実。内容（「BOOK」データベースより）総項目数91500(親字11500、熟語80000)。親字には中国の通用字7000字を完全収録。すべての親字に部首・画数・四角号碼などを表示。現代の息吹をあざやかに伝える新聞3年分の全記事からなる中国語コーパスを活用。中国政府認定の新語や政治・経済・医学・ITなどの術語が充実。親字・見出し語に品詞を明示。(~儿)や(~的)で派生形を明示。由来・参考・表現・用法などの豊富な参考情報。「同義語」「反義語」も充実。初学者にも使いやすい「音訓索引」「部首索引」「総画索引」。著者略歴 (「BOOK著者紹介情報」より)松岡/榮志東京学芸大学教授・一橋大学大学院連携教授。北京師範大学/上海師範大学客座教授費/錦昌中国教育部語言文字応用研究所教授古川/裕大阪大学教授樋口/靖東京外国語大学教授白井/啓介文教大学教授(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
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落札価格7840円
540 入札履歴
終了
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