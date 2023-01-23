『「できごと」と「くらし」から知る戦争の46か月: 戦い、日常、文化がわかる【お歳暮】』はヤフオクでから03月18日 01時 39分に出品され03月18日 01時 39分に終了予定です。即決価格は7,840円に設定されています。現在218件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
内容紹介太平洋戦争が始まる1941年12月から、終結した1945年9月まで、戦いや人びとの生活、文化、自然災害などを、豊富な写真やイラストなどのビジュアル資料で月別に時系列に沿って紹介。世界規模での動きもあわせて紹介されており、調べ学習に最適。著者略歴 (「BOOK著者紹介情報」より)大石/学1953年、東京都生まれ。東京学芸大学卒業、同大学院修了、筑波大学大学院博士課程単位取得。徳川林政史研究所研究員、日本学術振興会奨励研究員、同特別研究員、名城大学助教授、東京学芸大学助教授などをへて、現職鈴木/一史1984年、東京都生まれ。千葉大学文学部卒業、千葉大学大学院人文社会科学研究科博士前期課程修了。杉並区立郷土博物館、小田原市立図書館・小田原文学館、小田原城天守閣、小田原市文化財課をへて、現職。神奈川大学日本常民文化研究所附置非文字資料研究センター研究協力者。専攻は日本近現代史(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
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落札価格7840円
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