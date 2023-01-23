『シュタイフ Steiff カドリー Cuddlyシリーズ ハニーテディベアL 113437【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月16日 19時 47分に出品され03月16日 19時 47分に終了予定です。即決価格は7,840円に設定されています。現在688件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
シュタイフ Steiff カドリー Cuddlyシリーズ ハニーテディベアL 113437
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 16.21 cm
横幅 : 18.29 cm
奥行 : 33.91 cm
重量 : 510.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7840円
688 入札履歴
終了
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