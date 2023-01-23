『ヤマハ 完全ワイヤレスイヤホン TW-E3B(G) : リスニングケア /Bluetooth /最大6+18時間再生 /生活防水IPX5相当【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月21日 04時 37分に出品され04月21日 04時 37分に終了予定です。即決価格は7,840円に設定されています。現在98件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ヤマハ 完全ワイヤレスイヤホン TW-E3B(G) : リスニングケア /Bluetooth /最大6+18時間再生 /生活防水IPX5相当
【商品説明】
・この商品は、電波法の技術基準に適合した無線機器です。
・同梱商品:USB給電ケーブル、イヤピース各1セットXS/S/M/L)
・周波数帯: 2.4GHz
・接続方式:無線
・音楽の躍動感をありのままに、楽器メーカーならではの没入感
・音楽を心地よく楽しめる快適な装着性
・音量に応じて音のバランスを最適化して、耳への負担も抑えるヤマハの独自技術「リスニングケア」
【サイズ】
高さ : 6.70 cm
横幅 : 14.50 cm
奥行 : 23.20 cm
重量 : 190.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7840円
98 入札履歴
終了
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