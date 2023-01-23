『EASTBOY(イーストボーイ) リュック 28L EBA13 コン【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月08日 05時 35分に出品され03月08日 05時 35分に終了予定です。即決価格は7,840円に設定されています。現在608件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
[EASTBOY(イーストボーイ)] リュック 28L EBA13 コン
【商品説明】
・サイズ/約W32×H49×D15cm
・ポケット/【外側】ファスナーポケット×2 【内側】ファスナーポケット×1、クッション入りポケット×1、オープンポケット×2
・メイン素材: ポリエステル
・生産国/中国
・留め具の種類: ファスナー， 面ファスナー
・素材/ポリエステル
・表地: ポリエステル
・重さ/約660g
CMR-X07PJQ863K
【サイズ】
高さ : 7.11 cm
横幅 : 42.93 cm
奥行 : 52.58 cm
重量 : 700.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7840円
608 入札履歴
終了
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