『EASTBOY(イーストボーイ) リュック 28L EBA13 コン【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月08日 05時 35分に出品され03月08日 05時 35分に終了予定です。即決価格は7,840円に設定されています。現在608件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

[EASTBOY(イーストボーイ)] リュック 28L EBA13 コン



【商品説明】

・サイズ/約W32×H49×D15cm

・ポケット/【外側】ファスナーポケット×2 【内側】ファスナーポケット×1、クッション入りポケット×1、オープンポケット×2

・メイン素材: ポリエステル

・生産国/中国

・留め具の種類: ファスナー， 面ファスナー

・素材/ポリエステル

・表地: ポリエステル

・重さ/約660g

CMR-X07PJQ863K

【サイズ】

高さ : 7.11 cm

横幅 : 42.93 cm

奥行 : 52.58 cm

重量 : 700.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。