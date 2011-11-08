『ホワイ HSCメタルハーネスプリント レターポーチ 810520 オレンジ【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月16日 18時 09分に出品され03月16日 18時 09分に終了予定です。即決価格は7,840円に設定されています。現在988件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ホワイ HSCメタルハーネスプリント レターポーチ 810520 オレンジ



【商品説明】

・ショルダーストラップ付き(全長126cm)

・タテ11.5cmxヨコ20.5cm

・ポケットの数:1(外側1/内側0)

・留め具の種類: ボタン

・表地: ハーネスプリントポリ塩化ビニール

・重量:120g



【サイズ】

高さ : 4.00 cm

横幅 : 12.80 cm

奥行 : 21.40 cm

重量 : 160.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

レディースファッション

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HSCメタルハーネスプリント

レターポーチ

810520

オレンジ