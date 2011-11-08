『ホワイ HSCメタルハーネスプリント レターポーチ 810520 オレンジ【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月16日 18時 09分に出品され03月16日 18時 09分に終了予定です。即決価格は7,840円に設定されています。現在988件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ホワイ HSCメタルハーネスプリント レターポーチ 810520 オレンジ
【商品説明】
・ショルダーストラップ付き(全長126cm)
・タテ11.5cmxヨコ20.5cm
・ポケットの数:1(外側1/内側0)
・留め具の種類: ボタン
・表地: ハーネスプリントポリ塩化ビニール
・重量:120g
【サイズ】
高さ : 4.00 cm
横幅 : 12.80 cm
奥行 : 21.40 cm
重量 : 160.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7840円
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終了
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