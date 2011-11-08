『カシュカシュ パーテーションキャンバストートバッグL 01-00-63293 レディース BL【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月20日 06時 07分に出品され03月20日 06時 07分に終了予定です。即決価格は7,840円に設定されています。現在666件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

[カシュカシュ] パーテーションキャンバストートバッグL 01-00-63293 レディース BL



【商品説明】



CMR-X09LQQQCNT

【サイズ】

高さ : 18.70 cm

横幅 : 39.60 cm

奥行 : 45.20 cm

重量 : 780.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

レディースファッション

バッグ タグ カシュカシュ

パーテーションキャンバストートバッグL

01-00-63293

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