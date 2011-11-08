『五色帆布堂 「KYOTO JAPAN」 横長 トートバッグ KIKU【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月29日 03時 17分に出品され03月29日 03時 17分に終了予定です。即決価格は7,840円に設定されています。現在434件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

五色帆布堂 「KYOTO JAPAN」 横長 トートバッグ KIKU



【サイズ】

高さ : 10.60 cm

横幅 : 31.20 cm

奥行 : 42.60 cm

重量 : 390.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

レディースファッション

バッグ タグ 五色帆布堂

「KYOTO

JAPAN」

横長

トートバッグ

KIKU