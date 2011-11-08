『カシュカシュ パーテーションキャンバストートバッグL 01-00-63293 レディース KAKA【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月15日 20時 27分に出品され03月15日 20時 27分に終了予定です。即決価格は7,840円に設定されています。現在621件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

[カシュカシュ] パーテーションキャンバストートバッグL 01-00-63293 レディース KAKA



【商品説明】

・ストラップの種類: 肩掛け可

・タテ23cmxヨコ33cmxマチ16cm

・ポケットの数:3(外側0/内側3)

・付属ポーチ:タテ18cmxヨコ25cmxマチ3cm/重量:80g

・持ち手の全長:41cm

・留め具の種類: 無し

・表地: コットン

・重量:490g

CMR-X09ZXB29KR

【サイズ】

高さ : 18.50 cm

横幅 : 42.00 cm

奥行 : 47.10 cm

重量 : 750.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

レディースファッション

バッグ タグ カシュカシュ

パーテーションキャンバストートバッグL

01-00-63293

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KAKA