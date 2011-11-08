『カシュカシュ パーテーションキャンバストートバッグL 01-00-63293 レディース KAKA【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月15日 20時 27分に出品され03月15日 20時 27分に終了予定です。即決価格は7,840円に設定されています。現在621件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
[カシュカシュ] パーテーションキャンバストートバッグL 01-00-63293 レディース KAKA
【商品説明】
・ストラップの種類: 肩掛け可
・タテ23cmxヨコ33cmxマチ16cm
・ポケットの数:3(外側0/内側3)
・付属ポーチ:タテ18cmxヨコ25cmxマチ3cm/重量:80g
・持ち手の全長:41cm
・留め具の種類: 無し
・表地: コットン
・重量:490g
CMR-X09ZXB29KR
【サイズ】
高さ : 18.50 cm
横幅 : 42.00 cm
奥行 : 47.10 cm
重量 : 750.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
カシュカシュ パーテーションキャンバストートバッグL 01-00-63293 レディース BKGRY
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落札価格7840円
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終了
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