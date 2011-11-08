『カシュカシュ パーテーションキャンバストートバッグL 01-00-63293 レディース BKGRY【お歳暮】』はヤフオクでから04月02日 19時 42分に出品され04月02日 19時 42分に終了予定です。即決価格は7,840円に設定されています。現在389件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

[カシュカシュ] パーテーションキャンバストートバッグL 01-00-63293 レディース BKGRY



【商品説明】

・ショルダーストラップ付き(全長48cm)

・ストラップの種類: 肩掛け可

・タテ24cmxヨコ33cmxマチ16cm

・ポケットの数:5(外側0/内側5)

・付属ポーチ:タテ16.5cmxヨコ24.5cmxマチ2.5cm/重量:80g/ポケットの数:1(外側0/内側1)

・留め具の種類: 無し

・表地: コットン

・重量:490g

CMR-X09ZXGV1JM

【サイズ】

高さ : 18.50 cm

横幅 : 42.00 cm

奥行 : 47.10 cm

重量 : 750.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

レディースファッション

バッグ タグ カシュカシュ

パーテーションキャンバストートバッグL

01-00-63293

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BKGRY