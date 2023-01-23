『米沢牛黄木 米沢牛焼肉食べ比べセット《お中元ギフト 2023 お返し 出産・結婚 内祝 御祝 御礼 志》【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月04日 05時 08分に出品され04月04日 05時 08分に終了予定です。即決価格は7,840円に設定されています。現在395件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
黄木（おおき）が目利きをして選び抜いた、米沢牛の焼肉食べ比べセットです。6種の部位の味わいと食感を食べ比べでお楽しみいただけます。
セット内容/米沢牛（サーロイン・ロース・肩ロース・肩・モモ・バラ）各60g
箱入重量/0.9kg
賞味期間/冷凍1ヶ月
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米沢牛黄木 米沢牛バラ焼肉用《お中元ギフト 2023 お返し 出産・結婚 内祝 御祝 御礼 志》
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落札価格7840円
395 入札履歴
終了
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