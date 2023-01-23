『Yanase YMB-960 竹メイプル複合バット (Lブラック， 85)【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月09日 00時 11分に出品され03月09日 00時 11分に終了予定です。即決価格は7,840円に設定されています。現在333件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

Yanase YMB-960 竹メイプル複合バット (Lブラック， 85)



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 6.00 cm

横幅 : 6.00 cm

奥行 : 85.00 cm

重量 : 960.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。