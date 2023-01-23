『Abahub プレミアム サーフボードベルト ストレートサーフボード レッグロープ SUP ショートボード ロングボード パドルボード サーフボードの交換 274センチ ブ【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月29日 13時 59分に出品され03月29日 13時 59分に終了予定です。即決価格は7,840円に設定されています。現在283件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 本商品は海外拠点に在庫がございます。その為お届けまで5‐12営業日程度お時間をいただいております。税関手続き、関税支払い等すべて当方で対応させていただいておりますのでご安心くださいませ。当店の商品は海外からの並行輸入品の為、外箱は通関検査時または輸送中に若干のイタミを生じる可能性がございますので予めご了承ください。ほかにも詳細に関しましては会社概要をご確認をお願いいたします。