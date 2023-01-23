『内田販売システム トレーニングバット(レッド・サイズ：80cm) モンスタースラッガー MS-80-80(ウチダ) 返品種別A【2024年最新】 』はヤフオクでから04月10日 11時 33分に出品され04月10日 11時 33分に終了予定です。即決価格は7,840円に設定されています。現在387件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 在庫状況：お取り寄せ/お届け：約5日/重りの部分が長く飛び出しやすいのが特徴。ヘッドを残したフォームが体得でき、インパクトでのスイングスピードがアップ。最短距離でバットを出す感覚が自然に磨かれていきます。/[MS8080ウチダ]