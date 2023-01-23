『HI(ハイ) / 5.2(デッキ幅7.9?8.2) / VENTURE ベンチャー スケボー トラック ALL POLISHED TRUCK【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月15日 05時 16分に出品され03月15日 05時 16分に終了予定です。即決価格は7,840円に設定されています。現在155件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
HI(ハイ) / 5.2(デッキ幅7.9?8.2) / VENTURE ベンチャー スケボー トラック ALL POLISHED TRUCK
【商品説明】
【サイズ】
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横幅 :
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重量 :
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7840円
155 入札履歴
終了
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