『HI(ハイ) / 5.2(デッキ幅7.9?8.2) / VENTURE ベンチャー スケボー トラック ALL POLISHED TRUCK【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月15日 05時 16分に出品され03月15日 05時 16分に終了予定です。即決価格は7,840円に設定されています。現在155件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

HI(ハイ) / 5.2(デッキ幅7.9?8.2) / VENTURE ベンチャー スケボー トラック ALL POLISHED TRUCK



【商品説明】





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