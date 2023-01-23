『カーム DX-1000 エキスパート ハンドドライヤー DX-1000【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから02月13日 16時 14分に出品され02月13日 16時 14分に終了予定です。即決価格は7,840円に設定されています。現在91件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

カーム DX-1000 エキスパート ハンドドライヤー DX-1000



【商品説明】

・サイズ:190×70×240mm(コード2.5m)

・仕様:温度風量無段階調節、遠赤ヒーター

・付属品:整風器

・原産国:日本

・本体重量:530g

・素材:耐熱ABS

・風力:HIGH(1000W)/LOW(400W)/冷風(78W)