『Cache Cache WEB限定3wayラウンドスクエアリュック 11-00-02950 レディース BK【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月29日 22時 35分に出品され03月29日 22時 35分に終了予定です。即決価格は7,840円に設定されています。現在659件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

[Cache Cache] WEB限定3wayラウンドスクエアリュック 11-00-02950 レディース BK



【商品説明】



CMR-X09ZXJTTQF

【サイズ】

高さ : 16.00 cm

横幅 : 45.79 cm

奥行 : 54.20 cm

重量 : 1.07 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。