『デサントゴルフ レディース リサイクルソロテックス鹿の子モックネック半袖シャツ 2023年春夏モデル DGWVJA06【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月02日 23時 05分に出品され05月02日 23時 05分に終了予定です。即決価格は7,840円に設定されています。現在247件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
メーカー品番：
DGWVJA06
素材：
ポリエステル75%・複合繊維(ポリエステル)25%
原産国：
中国
プロフィール：
『2月デザインテーマは北欧ノルウェー「オスロ」。
フィヨルドの雄大な自然をイメージした爽やかな春のスタイルを展開。
』グラデーション調のロゴプリントが目を引くモックネック半袖シャツ。
バイカラーの交差した衿がデザインポイント。
ポリエステル100%でありながらストレッチ性とソフトな風合いが特徴のリサイクル（環境配慮）ソロテックス素材を使用。
特長：
吸汗速乾
UV CUT（UPF50＋）
ストレッチ
サイズ：
【メーカー公表サイズ目安】(cm)
S：身長152-158、胸囲78-82、胴囲57-65
M：身長157-163、胸囲81-85、胴囲60-68
L：身長162-168、胸囲84-88、胴囲63-71
【実寸サイズ】(cm)
S： 肩幅33 バスト84 袖丈14 着丈59
M： 肩幅35 バスト88 袖丈14.5 着丈61
L： 肩幅37 バスト92 袖丈15 着丈63
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落札価格7840円
247 入札履歴
終了
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