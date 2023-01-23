『デサントゴルフ レディース リサイクルソロテックス鹿の子モックネック半袖シャツ 2023年春夏モデル DGWVJA06【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月02日 23時 05分に出品され05月02日 23時 05分に終了予定です。即決価格は7,840円に設定されています。現在247件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 メーカー品番：

DGWVJA06



素材：

ポリエステル75%・複合繊維(ポリエステル)25%



原産国：

中国



プロフィール：

『2月デザインテーマは北欧ノルウェー「オスロ」。

フィヨルドの雄大な自然をイメージした爽やかな春のスタイルを展開。

』グラデーション調のロゴプリントが目を引くモックネック半袖シャツ。

バイカラーの交差した衿がデザインポイント。

ポリエステル100%でありながらストレッチ性とソフトな風合いが特徴のリサイクル（環境配慮）ソロテックス素材を使用。



特長：

吸汗速乾

UV CUT（UPF50＋）

ストレッチ



サイズ：

【メーカー公表サイズ目安】(cm)

S：身長152-158、胸囲78-82、胴囲57-65

M：身長157-163、胸囲81-85、胴囲60-68

L：身長162-168、胸囲84-88、胴囲63-71



【実寸サイズ】(cm)

S： 肩幅33 バスト84 袖丈14 着丈59

M： 肩幅35 バスト88 袖丈14.5 着丈61

L： 肩幅37 バスト92 袖丈15 着丈63