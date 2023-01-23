『デサントゴルフ メンズ リサイクルソロテックス鹿の子モックネックシャツ 2023年春夏モデル DGMVJA07【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月16日 00時 28分に出品され03月16日 00時 28分に終了予定です。即決価格は7,840円に設定されています。現在434件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
メーカー品番：
DGMVJA07
素材：
ポリエステル75%・複合繊維(ポリエステル)25%
原産国：
ベトナム
プロフィール：
『3月デザインテーマは北欧デンマーク「コペンハーゲン」。
伝統と洗練さが入り交じった街並みや文化をイメージした上品なアーバンスタイルを展開。
』ポリエステル100%でありながらストレッチ性とソフトな風合いが特徴のリサイクル（環境配慮）ソロテックス素材を使用。
衿元に抜け感のあるロゴデザインをプリントしたモックネックシャツ。
特長：
吸汗速乾
UV CUT（UPF50＋）
ストレッチ
サイズ：
【メーカー公表サイズ目安】(cm)
M：身長167-173、胸囲89-95、胴囲74-82
L：身長172-178、胸囲93-99、胴囲78-86
O：身長177-183、胸囲97-103、胴囲82-90
XO：身長182-188、胸囲101-107、胴囲86-94
【実寸サイズ】(cm)
S： 肩幅42 バスト94 袖丈19 身丈66.5
M： 肩幅42.5 バスト98 袖丈20 身丈68
L： 肩幅43.5 バスト102 袖丈20.5 身丈70.5
O： 肩幅45.5 バスト106 袖丈21 身丈72
XO： 肩幅47.5 バスト112 袖丈21.5 身丈74
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落札価格7840円
434 入札履歴
終了
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