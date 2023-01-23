アンダーアーマー ウインドブレーカー上下セット レディース UA MESH LINER WOVEN SOLID+UA Mesh Liner Pant 1378320-468+1378321-468 UNDER ARMOUR【2025カレンダーの人気アイテム】

商品情報

【トップス】

カラー：468( Sonar Blue )

サイズ：

S ( 着丈/61.5cm、身幅/51.5cm、裄丈/79.5cm )

M ( 着丈/63.5cm、身幅/53.5cm、裄丈/81.5cm )

L ( 着丈/65.5cm、身幅/55cm、裄丈/83cm )

XL ( 着丈/68cm、身幅/57cm、裄丈/85cm )

フィット：Loose

素材：ポリエステル100％



【ボトムス】

カラー：468( Sonar Blue )

サイズ：

SM(ウエスト/72.5cm、股下/74.5cm、ヒップ/98cm)



MD(ウエスト/76cm、股下/76cm、



LG(ウエスト/80cm、股下/78cm、ヒップ/105.5cm)



XL(ウエスト/84cm、股下/80cm、ヒップ/109cm)



フィット：Loose

素材：ポリエステル100％

※製品によって仕上りサイズに多少の誤差がありますのでご了承下さいませ。





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