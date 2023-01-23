『アンダーアーマー ウインドブレーカー上下セット レディース UA MESH LINER WOVEN SOLID+UA Mesh Liner Pant 1378320-468+1378321-468 UNDER ARMOUR【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月05日 19時 48分に出品され04月05日 19時 48分に終了予定です。即決価格は7,840円に設定されています。現在254件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【トップス】
カラー：468( Sonar Blue )
サイズ：
S ( 着丈/61.5cm、身幅/51.5cm、裄丈/79.5cm )
M ( 着丈/63.5cm、身幅/53.5cm、裄丈/81.5cm )
L ( 着丈/65.5cm、身幅/55cm、裄丈/83cm )
XL ( 着丈/68cm、身幅/57cm、裄丈/85cm )
フィット：Loose
素材：ポリエステル100％
【ボトムス】
カラー：468( Sonar Blue )
サイズ：
SM(ウエスト/72.5cm、股下/74.5cm、ヒップ/98cm)
MD(ウエスト/76cm、股下/76cm、
LG(ウエスト/80cm、股下/78cm、ヒップ/105.5cm)
XL(ウエスト/84cm、股下/80cm、ヒップ/109cm)
フィット：Loose
素材：ポリエステル100％
※製品によって仕上りサイズに多少の誤差がありますのでご了承下さいませ。
検索ワード：スポーツウェア トレーニングウェア
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落札価格7840円
254 入札履歴
終了
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