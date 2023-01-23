『スケボー スケートボード SKATE MAFIA DECK デッキ TEAM LOVE 8.00【お歳暮】』はヤフオクでから03月23日 10時 42分に出品され03月23日 10時 42分に終了予定です。即決価格は7,840円に設定されています。現在689件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 ※デッキテープは付いていません。※北海道、沖縄への発送は別途送料がかかります。