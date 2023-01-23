『カシュカシュ WEB限定3wayラウンドスクエアリュック 11-00-02950 レディース BK【2024年最新】 』はヤフオクでから04月15日 06時 05分に出品され04月15日 06時 05分に終了予定です。即決価格は7,840円に設定されています。現在864件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

[カシュカシュ] WEB限定3wayラウンドスクエアリュック 11-00-02950 レディース BK



【商品説明】



CMR-X09ZXJTTQF

【サイズ】

高さ : 16.00 cm

横幅 : 45.79 cm

奥行 : 54.20 cm

重量 : 1.07 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。