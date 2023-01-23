『VORCOOL 石膏像 デビッド像 石膏像風 人物像 置物 樹脂 北欧風 模型 モデル 工芸品 雑貨 オブジェ 飾り物 装飾 道具 部屋 イ【お歳暮】』はヤフオクでから03月30日 07時 33分に出品され03月30日 07時 33分に終了予定です。即決価格は7,839円に設定されています。現在542件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
VORCOOL 石膏像 デビッド像 石膏像風 人物像 置物 樹脂 北欧風 模型 モデル 工芸品 雑貨 オブジェ 飾り物 装飾 道具 部屋 イ
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 17.50 cm
横幅 : 23.30 cm
奥行 : 37.10 cm
重量 : 980.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7839円
542 入札履歴
終了
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