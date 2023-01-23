『VORCOOL 石膏像 デビッド像 石膏像風 人物像 置物 樹脂 北欧風 模型 モデル 工芸品 雑貨 オブジェ 飾り物 装飾 道具 部屋 イ【お歳暮】』はヤフオクでから03月30日 07時 33分に出品され03月30日 07時 33分に終了予定です。即決価格は7,839円に設定されています。現在542件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

VORCOOL 石膏像 デビッド像 石膏像風 人物像 置物 樹脂 北欧風 模型 モデル 工芸品 雑貨 オブジェ 飾り物 装飾 道具 部屋 イ



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 17.50 cm

横幅 : 23.30 cm

奥行 : 37.10 cm

重量 : 980.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

腕時計、アクセサリー

レディースアクセサリー タグ VORCOOL

石膏像

デビッド像

石膏像風

人物像

置物

樹脂

北欧風

模型

モデル

工芸品

雑貨

オブジェ

飾り物

装飾

道具

部屋

イ