『三菱 ベースライト Myシリーズ 40形 埋込型 下面開放タイプ 300幅 3200lm 昼光色 MY-B43033/25/DAHZ【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月19日 19時 11分に出品され03月19日 19時 11分に終了予定です。即決価格は7,839円に設定されています。現在961件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【仕様】 高効率と消費電力削減でランニングコストを大幅に削減します。
割れにくいポリカーボネート樹脂製ライトユニットの表面に、三菱社独自の汚れ防止技術を施した「ハイブリッドナノコーティング」を採用。汚れ付着率を約1/5に低減。メンテナンスの手間を軽減します。
あとから明るさを約70%(節電モード)に落とすことができる段調光機能を搭載。(壁スイッチ4回切替で実行)さらに節電が可能です。用途変更で照度を落とす場合などに柔軟に対応します。
三菱社独自設計のクイックバネ方式でライトユニットをすばやく装着。3ステップで簡単に取付けできます。
正面からの取付のため、本体とライトユニットの間に指を挟む心配がありません。さらにバネや本体のエッジをなめらかにしたフルラウンド材を採用しました。
ライトユニットの取外しを繰り返しても取付け性の落ちない耐久性の強いバネを採用しています。
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落札価格7839円
961 入札履歴
終了
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