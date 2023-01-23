『タカノ 車いす用クッションR タイプ4 ブラック |b04【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから05月12日 05時 33分に出品され05月12日 05時 33分に終了予定です。即決価格は7,839円に設定されています。現在80件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】 タカノ 車いす用クッションR タイプ4 ブラック [ TC-R064 ]



関連ワード:ダイエット・健康 健康器具 車椅子