『スワンズ スポーツ 偏光レンズモデル サングラス DF パスウェイ PW-0051 BK グロスブラック【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月04日 23時 08分に出品され03月04日 23時 08分に終了予定です。即決価格は7,839円に設定されています。現在269件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
スワンズ スポーツ 偏光レンズモデル サングラス DF パスウェイ PW-0051 BK グロスブラック
【商品説明】
・サイズ：高さ4.5? 横幅14.1?、重さ：20g
・フレームカラー：グロスブラック、レンズカラー：偏光スモーク
・付属品：セミハードケース、取扱説明書
・可視光線透過率：27%（晴天向き）/偏光度97%以上
・紫外線透過率：0.1%以下（UVカット率99.9%以上）
【サイズ】
高さ : 5.60 cm
横幅 : 8.00 cm
奥行 : 16.80 cm
重量 : 100.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
SWANS(スワンズ) 日本製 サングラス スペアレンズ ライオンシン用 交換レンズ L-LI_SIN-0151_SMK 0151 偏光スモ
¥ 7839
SWANS(スワンズ) 日本製 スポーツ サングラス イーアール1 er-1 (ゴルフ ドライブ フィッシング アウトド
¥ 7839
WIND RUNNER
¥ 7839
YONEX ヨネックス テニス サングラス スポーツグラス コンパクト2 AC394C-2 ブラック
¥ 7839
SWANS(スワンズ) 日本製 スポーツ サングラス イーアール1 er-1 (ゴルフ ドライブ フィッシング アウトド
¥ 7839
WIND RUNNER
¥ 7839
イジピジ サングラス JOURNEY ナイトブルー/グレーグリーンポラライズド ONE
¥ 7838
ウベックス サングラス sportstyle 706 ライノーディープスペースマット Free Size
¥ 7838
uvex(ウベックス） スポーツサングラス UV400 くもり止め ミラーレンズ 自転車/アウトドア sportstyle 228
¥ 7838
SWANS (スワンズ) 日本製 サングラス ER イーアール AMZ-ER5-0065 CBR クリアブラウン / 偏光フォクシーブラウン ラウンド
¥ 7837
uvex(ウベックス) スポーツサングラス UV400 ミラーレンズ LGL 39
¥ 7837
SWANS(スワンズ) 日本製 サングラス スペアレンズ ライオンシン用 交換レンズ L-LI_SIN-0167_PICBL 0167 偏光
¥ 7837
Flying Fisherman Fowey 偏光サングラス アキュティント UVブロッカー 釣り アウトドア スポーツ べっ甲フレーム/ア
¥ 7837
スワンズ 日本製 スポーツサングラス エアレス リーフ フィット Airless Leaffit 偏光レンズ(フィッシング ゴルフ アウトド
¥ 7837
SWANS(スワンズ) 日本製 スポーツサングラス ウォーリアー7 WARRIOR-7 偏光レンズ(ドライブ ウィーキング アウトドア 用)
¥ 7837
Tifosi(ティフォージ) 流行 シールド 競技 ハーフフレーム Critクリット クリスタルブラック/インライヴン/バイク 134040
¥ 7837
イジピジ サングラス JOURNEY ナイトブルー/グレーグリーンポラライズド ONE
¥ 7836
イジピジ サングラス JOURNEY ブラック/グレーグリーンポラライズド ONE
¥ 7836
落札価格7839円
269 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！