『スワンズ スポーツ 偏光レンズモデル サングラス DF パスウェイ PW-0051 BK グロスブラック【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月04日 23時 08分に出品され03月04日 23時 08分に終了予定です。即決価格は7,839円に設定されています。現在269件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

スワンズ スポーツ 偏光レンズモデル サングラス DF パスウェイ PW-0051 BK グロスブラック



【商品説明】

・サイズ：高さ4.5? 横幅14.1?、重さ：20g

・フレームカラー：グロスブラック、レンズカラー：偏光スモーク

・付属品：セミハードケース、取扱説明書

・可視光線透過率：27%（晴天向き）/偏光度97%以上

・紫外線透過率：0.1%以下（UVカット率99.9%以上）



【サイズ】

高さ : 5.60 cm

横幅 : 8.00 cm

奥行 : 16.80 cm

重量 : 100.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。