『Perfect Fit Harness パーフェクトフィットハーネス SSサイズ（小型犬用）ハイビスオレンジ光反射15mm(XXS-8)フリ【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月16日 01時 01分に出品され03月16日 01時 01分に終了予定です。即決価格は7,839円に設定されています。現在941件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

Perfect Fit Harness パーフェクトフィットハーネス SSサイズ（小型犬用）ハイビスオレンジ光反射15mm(XXS-8)フリ



【商品説明】

・イギリスDog Games社のPerfect Fit Harnessです。フリースラインドハーネスの1号に相当します。

・カラー：ハイビスオレンジ・反射材つき

・使用方法：各部のバックルを外し、犬の体に回し固定します。

・寸法：胴回り37～49センチ。15mmシリーズのトップXXS-ベース8号のセット。



【サイズ】

高さ : 2.00 cm

横幅 : 18.00 cm

奥行 : 18.00 cm

重量 : 100.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。