『アクア ナイスデイ mofua モフア 掛けカバー ペールローズ シングル (140×200cm) Heatwarm 発熱 +2℃ タイプ【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月28日 04時 37分に出品され03月28日 04時 37分に終了予定です。即決価格は7,839円に設定されています。現在389件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 掛け布団カバー

【商品名】

アクア ナイスデイ mofua モフア 掛けカバー ペールローズ シングル (140×200cm) Heatwarm 発熱 +2 タイプ 掛け布団カバー 布団カバー 毛布カバー モフモフ あったか ふわふわ プレミアムマイクロファイバー 洗える 60170190

【商品説明】

・【2枚合わせ毛布として

【サイズ】

高さ : 22.00 cm

横幅 : 30.30 cm

奥行 : 36.29 cm

重量 : 1.60 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

【ご注意】

個数や本数が記載の無い商品につきましては基本的に単品（数量１）での販売となります。

商品タイトル、商品説明に記載されている数量、容量をご確認しご購入ください。

各商品の 【配送情報】に記載の納期は最短での納期となります。

同一の商品であってもご注文の時期や在庫により納期の時期が違う場合がございます。

輸入商品である場合稀に外箱に擦れやつぶれがある場合がございますが不良ではございません。