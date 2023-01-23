『アクア ナイスデイ mofua モフア 掛けカバー ペールローズ シングル (140×200cm) Heatwarm 発熱 +2℃ タイプ【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月28日 04時 37分に出品され03月28日 04時 37分に終了予定です。即決価格は7,839円に設定されています。現在389件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
掛け布団カバー
【商品名】
アクア ナイスデイ mofua モフア 掛けカバー ペールローズ シングル (140×200cm) Heatwarm 発熱 +2 タイプ 掛け布団カバー 布団カバー 毛布カバー モフモフ あったか ふわふわ プレミアムマイクロファイバー 洗える 60170190
【商品説明】
・【2枚合わせ毛布として
【サイズ】
高さ : 22.00 cm
横幅 : 30.30 cm
奥行 : 36.29 cm
重量 : 1.60 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
【ご注意】
個数や本数が記載の無い商品につきましては基本的に単品（数量１）での販売となります。
商品タイトル、商品説明に記載されている数量、容量をご確認しご購入ください。
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落札価格7839円
389 入札履歴
終了
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