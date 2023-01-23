『アークライト ルート ?はるけき森のどうぶつ戦記? レギュラー版 完全日本語版 (2-4人用 60-90分 10才以上向け) ボードゲーム【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月06日 07時 16分に出品され03月06日 07時 16分に終了予定です。即決価格は7,839円に設定されています。現在642件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
アークライト ルート ?はるけき森のどうぶつ戦記? レギュラー版 完全日本語版 (2-4人用 60-90分 10才以上向け) ボードゲーム
【商品説明】
・プレイ人数 :2-4人
・プレイ時間 :60-90分
・対象年齢 :10才以上
・本体サイズ :290×225×70mm
【サイズ】
高さ : 7.30 cm
横幅 : 22.70 cm
奥行 : 29.40 cm
重量 : 1.78 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7839円
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