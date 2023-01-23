『アークライト ルート ?はるけき森のどうぶつ戦記? レギュラー版 完全日本語版 (2-4人用 60-90分 10才以上向け) ボードゲーム【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月06日 07時 16分に出品され03月06日 07時 16分に終了予定です。即決価格は7,839円に設定されています。現在642件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

アークライト ルート ?はるけき森のどうぶつ戦記? レギュラー版 完全日本語版 (2-4人用 60-90分 10才以上向け) ボードゲーム



【商品説明】

・プレイ人数 :2-4人

・プレイ時間 :60-90分

・対象年齢 :10才以上

・本体サイズ :290×225×70mm



【サイズ】

高さ : 7.30 cm

横幅 : 22.70 cm

奥行 : 29.40 cm

重量 : 1.78 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ゲーム、おもちゃ

ボードゲーム タグ アークライト

ルート

?はるけき森のどうぶつ戦記?

レギュラー版

完全日本語版

(2-4人用

60-90分

10才以上向け)

ボードゲーム