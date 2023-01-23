『AOMEKIE 天体望遠鏡 子供 初心者 70mm大口径 300mm焦点距離 150倍 望遠鏡 天体観測 屈折式 スマホ撮影 三脚 クリスマ【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月06日 02時 03分に出品され03月06日 02時 03分に終了予定です。即決価格は7,839円に設定されています。現在686件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
画像出典元：「AOMEKIE」より引用
【商品名】
AOMEKIE 天体望遠鏡 子供 初心者 70mm大口径 300mm焦点距離 150倍 望遠鏡 天体観測 屈折式 スマホ撮影 三脚 クリスマスプレゼント 1.5倍正像レンズ 3倍バローレンズ 星座早見付き 日本語説明書
【ブランド】
AOMEKIE
【商品説明】
・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：
・屈折式天体望遠鏡?300mmの焦点距離と70mmの口径は、より多くの光を集め、完全にFMCマルチコーティングレンズが、画像の明るさを強化し、目を保護します。
・様々なアクセサリー?三脚、携帯アダプタ、ムーンフィルター、及び星座早見を付属します。三脚は上下に90度、左右に360度に回転できます。
・組み立てる
【商品カテゴリ】
天体望遠鏡
【サイズ】
高さ : 10.92 cm
横幅 : 22.86 cm
奥行 : 46.48 cm
重量 : 1.90 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
天体望遠鏡アクセサリー Vixen 天体望遠鏡用アクセサリー ウエイト バランスウエイトWT3.7Kg 2579-04
¥ 7829
Kenko 天体望遠鏡アクセサリー Sky Explorer プローセルアイピース PL12.5mm 接眼レンズ 492376
¥ 7829
Ulable天体望遠鏡 子供 初心者 70mm大口径300mm焦点距離 望遠鏡 天体観測 超望遠ズーム単眼望遠鏡 星座早見 三脚と三脚携帯電
¥ 7827
Kenko 天体望遠鏡アクセサリー スカイメモSW/S/T用微動台座&アリガタプレート2 556641
¥ 7824
レイメイ藤井 天体望遠鏡 屈折式 経緯台 スマホ撮影 アプリ対応 RXA104
¥ 7823
Vixen&Coleman 双眼鏡 コールマンシリーズ コールマンH8×25 グリーン 14583-6
¥ 8233
Vixen&Coleman 双眼鏡 コールマンシリーズ コールマンH8×25 グリーン 14583-6
¥ 8233
ナシカ光学「日本製」コンパクト７倍双眼鏡7×21-MC Bak-4プリズム 眼鏡対応とレンズキャップの2点セット
¥ 8233
ビクセン(Vixen) 双眼鏡 アリーナMシリーズ アリーナM10×21 パウダーグリーン 1324-09
¥ 8233
レイメイ藤井 双眼鏡 ワイドビュー ポロプリズム 5倍 対物レンズ20mm RXB904
¥ 8232
Vixen&Coleman 双眼鏡 コールマンシリーズ コールマンH8×25 ターコイズブルー 14581-2
¥ 8232
Kenko 双眼鏡 ultraVIEW M 10x25FMC 10倍 レッド UVM1025RD
¥ 8232
ブッシュネル 耐水 コンパクト ルーフプリズム ビノキュラー Bushnell 双眼鏡 メタストア ヤフー店がお届け!
¥ 8232
OLYMPUS 双眼鏡 10x25 小型軽量 防水 ブラック 10X25WP II BLK
¥ 8232
Vixen&Coleman 双眼鏡 コールマンシリーズ コールマンH8×25 レッド 14582-9
¥ 8231
Kenko 双眼鏡 アートス 7×50 ポロプリズム式 7倍 50口径 ワイド 完全防水 ツイストアップ見口 ブラック 971703
¥ 8226
ビクセン(Vixen) 双眼鏡 atシリーズ ダークブラウン×ブラック at4 M4x18 14641-3
¥ 8226
Kenko 双眼鏡 ultraVIEW 6x30WP ポロプリズム 6倍30口径 防水 020395
¥ 8226
落札価格7839円
686 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！