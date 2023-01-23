『AOMEKIE 天体望遠鏡 子供 初心者 70mm大口径 300mm焦点距離 150倍 望遠鏡 天体観測 屈折式 スマホ撮影 三脚 クリスマ【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月06日 02時 03分に出品され03月06日 02時 03分に終了予定です。即決価格は7,839円に設定されています。現在686件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 画像出典元：「AOMEKIE」より引用



【商品名】

AOMEKIE 天体望遠鏡 子供 初心者 70mm大口径 300mm焦点距離 150倍 望遠鏡 天体観測 屈折式 スマホ撮影 三脚 クリスマスプレゼント 1.5倍正像レンズ 3倍バローレンズ 星座早見付き 日本語説明書



【ブランド】

AOMEKIE



【商品説明】

・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：

・屈折式天体望遠鏡?300mmの焦点距離と70mmの口径は、より多くの光を集め、完全にFMCマルチコーティングレンズが、画像の明るさを強化し、目を保護します。

・様々なアクセサリー?三脚、携帯アダプタ、ムーンフィルター、及び星座早見を付属します。三脚は上下に90度、左右に360度に回転できます。

・組み立てる



【商品カテゴリ】

天体望遠鏡



【サイズ】

高さ : 10.92 cm

横幅 : 22.86 cm

奥行 : 46.48 cm

重量 : 1.90 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。