『ペット用仏具 りん cherin mini 「チェリン ミニ」 (ゴールド)【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月10日 06時 07分に出品され04月10日 06時 07分に終了予定です。即決価格は7,839円に設定されています。現在716件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ペット用仏具 りん cherin mini 「チェリン ミニ」 (ゴールド)
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 5.30 cm
横幅 : 5.90 cm
奥行 : 12.90 cm
重量 : 200.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7839円
716 入札履歴
終了
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