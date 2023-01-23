『2個セットバイエル カリナール２(犬・猫用)５０ｇ【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月28日 06時 36分に出品され03月28日 06時 36分に終了予定です。即決価格は7,839円に設定されています。現在304件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 ・ 50グラム (x 2)

・乳酸菌が消化管内の窒素物を利用します。配合は変わらず、内容量が50gに増量しました。中高齢期の犬・猫の健康補助食品です。