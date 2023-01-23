『キャットタワー 木製MDF 天然サイザル麻 5段 展望デッキ 透明スペースカプセル 猫ハウス 睡眠 爪とぎ 遊び休憩 多機能 猫爪とぎ板 キ【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月19日 18時 33分に出品され03月19日 18時 33分に終了予定です。即決価格は7,839円に設定されています。現在839件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
キャットタワー 木製MDF 天然サイザル麻 5段 展望デッキ 透明スペースカプセル 猫ハウス 睡眠 爪とぎ 遊び休憩 多機能 猫爪とぎ板 キ
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 32.60 cm
横幅 : 43.00 cm
奥行 : 73.00 cm
重量 : 16.10 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7839円
839 入札履歴
終了
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