『Hallelujah 牛革 2WAY リュックサック Mサイズ バッグ 鞄 ヌメ革A4 HAB009-Red レッド【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月26日 09時 52分に出品され03月26日 09時 52分に終了予定です。即決価格は7,839円に設定されています。現在242件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
Hallelujah 牛革 2WAY リュックサック Mサイズ バッグ 鞄 ヌメ革A4 HAB009-Red レッド
【商品説明】
・ショルダー全長:57cm
・ストラップの種類: ショルダーストラップ
・タテ28cmxヨコ33cmxマチ9cm
・ポケットの数:6(外側3/内側3)
・収納可能サイズ: 10L以下
・留め具の種類: ファスナー
・表地: レザー
・重量:850g
【サイズ】
高さ : 12.00 cm
横幅 : 30.60 cm
奥行 : 38.40 cm
重量 : 1.04 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7839円
242 入札履歴
終了
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