『Hallelujah 牛革 2WAY リュックサック Mサイズ バッグ 鞄 ヌメ革A4 HAB009-Red レッド【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月26日 09時 52分に出品され03月26日 09時 52分に終了予定です。即決価格は7,839円に設定されています。現在242件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

Hallelujah 牛革 2WAY リュックサック Mサイズ バッグ 鞄 ヌメ革A4 HAB009-Red レッド



【商品説明】

・ショルダー全長:57cm

・ストラップの種類: ショルダーストラップ

・タテ28cmxヨコ33cmxマチ9cm

・ポケットの数:6(外側3/内側3)

・収納可能サイズ: 10L以下

・留め具の種類: ファスナー

・表地: レザー

・重量:850g



【サイズ】

高さ : 12.00 cm

横幅 : 30.60 cm

奥行 : 38.40 cm

重量 : 1.04 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

メンズファッション

バッグ タグ Hallelujah

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