『セフティー3 自立式万能フゴ ストロング 160L 55×55×54cm【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月17日 00時 43分に出品され04月17日 00時 43分に終了予定です。即決価格は7,839円に設定されています。現在52件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
セフティー3 自立式万能フゴ ストロング 160L 55×55×54cm
【商品説明】
・サイズ:幅55×奥行55×高さ54cm
・容量:約160L
・用途:落葉や除草後の草集め作業
・耐荷重:約20kg
・袋:ポリプロピレン(ラミネート加工)、底盤:プラスチックラバー、クッション材:発砲スチロール
【サイズ】
高さ : 6.00 cm
横幅 : 55.00 cm
奥行 : 55.00 cm
重量 : 1.70 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7839円
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終了
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