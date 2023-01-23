『セフティー3 自立式万能フゴ ストロング 160L 55×55×54cm【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月17日 00時 43分に出品され04月17日 00時 43分に終了予定です。即決価格は7,839円に設定されています。現在52件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

セフティー3 自立式万能フゴ ストロング 160L 55×55×54cm



【商品説明】

・サイズ:幅55×奥行55×高さ54cm

・容量:約160L

・用途:落葉や除草後の草集め作業

・耐荷重:約20kg

・袋:ポリプロピレン(ラミネート加工)、底盤:プラスチックラバー、クッション材:発砲スチロール



【サイズ】

高さ : 6.00 cm

横幅 : 55.00 cm

奥行 : 55.00 cm

重量 : 1.70 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。