[30%OFF★11月上旬出荷予約商品] 明日ちゃんのセーラー服 明日小路 首リボン付き コスプレ衣装 [5264] ※9月30日注文締切【コストコ お買い得】

商品説明

格安予約販売のため納期の希望は承れません。



セット内容：セーラー、スカート、首リボン



素材

セーラー表地：ポリエステルツイル

セーラー裏地：ポリエステル裏地

スカート：ポリエステルツイル

首リボン：レーヨンサテン



洗濯方法

水洗い可、漂白剤不可



サイズ表（ヌード寸）

LADYS（cm）



身長 肩幅 袖丈 バスト ウエスト ヒップ S 155 37 57 78-82 59-63 84-88 M 160 38 58 82-86 63-67 88-92 L 165 40 59 86-94 67-75 92-100 XL 170 42 60 94-102 75-83 100-108 XXL 175 44 61 102-110 83-91 108-116

身長 肩幅 袖丈 バスト ウエスト ヒップ S 165 42 59 84-88 68-72 84-88 M 170 44 60 88-96 72-80 88-96 L 175 46.5 61 96-104 80-88 96-104 XL 180 49 62 104-112 88-96 104-112 XXL 185 51.5 63 112-120 96-104 112-120

MENS（cm）サイズオーダーはお受けしておりません。サイズ表にあるサイズをご希望で、そのサイズの注文ボタンが表示されていない場合は、相談をお受けしますので遠慮なくお問合せください。※特価商品などは除く。仕様変更や色変更もお受けできません。受注生産品につきご注文後のサイズ変更やキャンセルはお受けできかねます。原則、お客様都合による返品、交換はお断りいたします。弊社では複数の店舗で在庫数を共有しているため、ご注文のタイミングで在庫数にずれが生じ、ご注文いただいた商品が売切れとなる場合がございます。在庫切れとなった商品のご注文はキャンセルさせて頂く場合がございます。予めご了承願います。商品写真は全て弊社で開発時に撮影したものです。生地や資材の廃盤などによる仕様変更で実際の商品とは若干異なる場合がございます。モニターの発色具合によって実際とは色が異なる事もございますのでご了承ください。髪飾り等を撮影する際に利用しているヘッドマネキンのウイッグはセット内容には含まれません。商品写真を無断盗用している業者が沢山見受けられますのでご注意ください。全てハンドメイド製品につき新品でもシワやホツレ、仕上がりサイズや縫製位置に若干のズレがございます。通常、バスト・ウェスト・ヒップの仕上がりはヌードサイズより若干大きくなります。股上、股下などの仕上がりはヌードサイズとほぼ同じ場合もございます。心配な方はご注文の前にお問合せ下さい。着用して激しく動くことは想定されておりませんのでコンサートやダンスなどで使われる場合は購入前にお問い合わせください。弊社では独自に洗濯実験も行い、生地単価の高い色落ちしにくい生地を採用していますが、色落ちしないわけではございません。プリント製品や色の違うモノ同士の洗濯には注意が必要です。合皮やエナメル製品は張り付くことがありますので保管には注意が必要です。ご不明な点はお気軽にお問い合わせください。