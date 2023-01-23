『垂直ポケット穴ジグセットフローティング棚ブラケットドリルガイド穴パンチャーdoweling用ホームセンター家具ツール【年末の贈り物】』はヤフオクでから05月13日 21時 33分に出品され05月13日 21時 33分に終了予定です。即決価格は7,838円に設定されています。現在745件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 Installation Method:

1.Prep your shelf by drilling out a 7/16 inch Hole and 5 inch to 8 inch deep into the side of it.，using Drill bit diameter of 1 inch .

2. For a flush mount， please use a chisel or Router to make a channel about .16 inch deep to hide the mounting bracket，using 4 pack Screws and Wall Plugs .

3. Mount brack to a stud， or we recommend Toggle/molly bolts to mount into Hollow walls.

4.Each bracket holds 15lbs， For heavier shelves please add extra brackets to distribute the weight.