『セルタン ドッグステップ 3段 PVCブラウン【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月27日 05時 43分に出品され04月27日 05時 43分に終了予定です。即決価格は7,838円に設定されています。現在65件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

セルタン ドッグステップ 3段 PVCブラウン



【商品説明】

・原産国:日本

・本体サイズ (幅X奥行X高さ) :40.5×81×34cm

・本体重量:3.5kg



【サイズ】

高さ : 34.60 cm

横幅 : 40.80 cm

奥行 : 82.80 cm

重量 : 4.66 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。