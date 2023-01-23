『ZIWI エアドライドッグフード トライプ&ラム 1kg 自然食【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月18日 01時 40分に出品され03月18日 01時 40分に終了予定です。即決価格は7,838円に設定されています。現在375件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ZIWI エアドライドッグフード トライプ&ラム 1kg 自然食
【商品説明】
・Country of Origin: New Zealand
・Crude protein 36.0% or more， crude fat 32.0% or more， crude fiber 2.0% or less， moisture 14.0% or less， ash 12.0% or less， chondroitin sulfate 1300 mg/kg or more
【サイズ】
高さ : 8.00 cm
横幅 : 22.20 cm
奥行 : 29.49 cm
重量 : 1.08 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7838円
375 入札履歴
終了
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