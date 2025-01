ZIWI エアドライドッグフード トライプ&ラム 1kg 自然食【カレンダー 2025の人気アイテム】

商品情報

【商品名】

ZIWI エアドライドッグフード トライプ&ラム 1kg 自然食



【商品説明】

・Country of Origin: New Zealand

・Crude protein 36.0% or more, crude fat 32.0% or more, crude fiber 2.0% or less, moisture 14.0% or less, ash 12.0% or less, chondroitin sulfate 1300 mg/kg or more



【サイズ】

高さ : 8.00 cm

横幅 : 22.20 cm

奥行 : 29.49 cm

重量 : 1.08 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。