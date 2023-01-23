『[ミルクフェド] NEO BIG BACKPACK BAR 3182085 RED【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月18日 01時 13分に出品され03月18日 01時 13分に終了予定です。即決価格は7,838円に設定されています。現在976件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 ・レッド Free Size 03182085

・・Color:レッド

・タテ48cmxヨコ30cmxマチ16cm

・ポケットの数:6(外側5/内側1)

・重量:990g

・PC収納可

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