『KitWellキットウェル マグビルド パネル ベーシックセット マグネットブロック 70ピース 知育 おもちゃ【お歳暮】』はヤフオクでから05月04日 12時 47分に出品され05月04日 12時 47分に終了予定です。即決価格は7,838円に設定されています。現在242件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

KitWellキットウェル マグビルド パネル ベーシックセット マグネットブロック 70ピース 知育 おもちゃ



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 5.80 cm

横幅 : 34.50 cm

奥行 : 37.30 cm

重量 : 2.63 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。