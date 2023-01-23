『KitWellキットウェル マグビルド パネル ベーシックセット マグネットブロック 70ピース 知育 おもちゃ【お歳暮】』はヤフオクでから05月04日 12時 47分に出品され05月04日 12時 47分に終了予定です。即決価格は7,838円に設定されています。現在242件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
KitWellキットウェル マグビルド パネル ベーシックセット マグネットブロック 70ピース 知育 おもちゃ
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 5.80 cm
横幅 : 34.50 cm
奥行 : 37.30 cm
重量 : 2.63 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7838円
242 入札履歴
終了
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