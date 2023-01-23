『DalPonte(ダウポンチ) メンズ スタンドジップジャージ BLACK L DPZ100【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月23日 15時 09分に出品され03月23日 15時 09分に終了予定です。即決価格は7,838円に設定されています。現在289件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
DalPonte(ダウポンチ) メンズ スタンドジップジャージ BLACK L DPZ100
【商品説明】
・カラー:NAVY
・サイズ:S
・サイズスペック:前着丈_65cm /身幅_50cm /裄丈_73cm
・対象シーズン: オールシーズン
【サイズ】
高さ : 3.60 cm
横幅 : 25.40 cm
奥行 : 36.60 cm
重量 : 400.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7838円
289 入札履歴
終了
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