『DalPonte(ダウポンチ) メンズ スタンドジップジャージ BLACK L DPZ100【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月23日 15時 09分に出品され03月23日 15時 09分に終了予定です。即決価格は7,838円に設定されています。現在289件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

DalPonte(ダウポンチ) メンズ スタンドジップジャージ BLACK L DPZ100



【商品説明】

・カラー:NAVY

・サイズ:S

・サイズスペック:前着丈_65cm /身幅_50cm /裄丈_73cm

・対象シーズン: オールシーズン



【サイズ】

高さ : 3.60 cm

横幅 : 25.40 cm

奥行 : 36.60 cm

重量 : 400.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。