『トイ・ストーリー4 リアルサイズ トーキングフィギュア バズ・ライトイヤー (全長28cm)【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月16日 01時 18分に出品され04月16日 01時 18分に終了予定です。即決価格は7,837円に設定されています。現在497件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

トイ・ストーリー4 リアルサイズ トーキングフィギュア バズ・ライトイヤー (全長28cm)



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 13.50 cm

横幅 : 27.00 cm

奥行 : 33.00 cm

重量 : 1.12 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。