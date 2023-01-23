『トイ・ストーリー4 リアルサイズ トーキングフィギュア バズ・ライトイヤー (全長28cm)【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月16日 01時 18分に出品され04月16日 01時 18分に終了予定です。即決価格は7,837円に設定されています。現在497件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
トイ・ストーリー4 リアルサイズ トーキングフィギュア バズ・ライトイヤー (全長28cm)
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 13.50 cm
横幅 : 27.00 cm
奥行 : 33.00 cm
重量 : 1.12 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7837円
497 入札履歴
終了
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